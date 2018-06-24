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В Турции задержали делегацию французской компартии

Международная панорама
24 июня, 17:35 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, июня. /ТАСС

Коммунисты заявили, что "турецкие власти намерены таким образом заставить замолчать все голоса, которые осуждают происходящие в ходе выборов массовые махинации"

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ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Турецкая полиция арестовала в воскресенье всю находящуюся в стране для наблюдения за выборами делегацию Французской коммунистической партии (ФКП), состоящую из трех человек. Об этом говорится в заявлении, распространенном организацией французских коммунистов.

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В нем сообщается, что "участники делегации в воскресенье утром предстали перед прокурором Турецкой республики". Арестованы они были в городе Агры, расположенном недалеко от границ Ирана и Армении.

"Турецкие власти намерены таким образом заставить замолчать все голоса, которые осуждают происходящие в ходе выборов массовые махинации", - считают французские коммунисты. В частности с этой целью, по данным ФКП, через Twitter турецкой администрацией были распространены сведения, что "члены делегации на самом деле являются псевдонаблюдателями и прибыли, чтобы попытаться манипулировать ходом выборов".

"ФКП решительно осуждает подобные методы и подчеркивает, что они лишь усиливают ее стремление оставаться рядом с демократами в Турции, требующими положить конец диктатуре Эрдогана", - указывается в заявлении.

Турецкие граждане впервые в истории выбирают в воскресенье одновременно президента и новый состав парламента. Избирательные участки начали работу в 81 провинции в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и закрылись в 17:00. По данным министерства юстиции, голосование проходит в спокойной обстановке, после завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты, подсчеты по парламентским выборам будут оглашены позднее. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил глава комиссии Сади Гювен.

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