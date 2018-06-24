Главы государств поздравили Эрдогана с победой на выборах до окончания подсчета голосов

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Лидеры ряда государств поздравили действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, однако подсчет голосов еще не закончился. Об этом сообщает в воскресенье агентство Anadolu.

По его данным, телефонные переговоры с Эрдоганом провели президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие. Ранее пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что глава государства Ильхам Алиев поздравил в телефонном разговоре Эрдогана с победой на президентских выборах.

Однако официально подсчет голосов пока что не закончился. В настоящий момент обработано 97,4% бюллетеней, Эрдоган лидирует с показателем 52,8% голосов. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. В противном случае 8 июля пройдет второй тур президентских выборов.