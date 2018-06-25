Демонстрация против отмены выборов мэра Кишинева завершилась без инцидентов

КИШИНЕВ, 25 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Воскресная демонстрация оппозиции против аннулирования результатов досрочных выборов мэра Кишинева завершилась в понедельник без инцидентов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Генерального комиссариата полиции Марианна Бециву.

"Демонстрация проходила в спокойной обстановке. Мы не зарегистрировали ни одного инцидента, связанного с акцией протеста, задержаний также не было", - сказала Бециву. По оценкам полиции, в массовой акции принимали участие около трех тысяч человек, однако оппозиция оценивает численность людей примерно в 20 тыс.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, несколько десятков человек, которые остались ночевать в сквере у здания парламента, к утру разошлись по домам. Один из организаторов протеста, лидер проевропейской "Платформы Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, победу которого на выборах отменил суд, призвал своих сторонников прийти в понедельник к зданию Высшей судебной палаты. Здесь будет рассматриваться его апелляция.

По данным Центральной избирательной комиссии, победителем голосования 3 июня стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов и обошедший на пять процентных пунктов кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Иона Чебана. Социалисты признали поражение, но опротестовали в суде несколько нарушений Нэстасе, среди которых - незаконная агитация в день голосования, а также привлечение иностранных политиков к избирательной кампании, что запрещено законом. Суд отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения как Нэстасе, так и Чебана.

Ранее решение суда Кишинева по отмене выборов осудил президент Молдавии Игорь Додон, обеспокоенность этим высказали посольство США и представительство Евросоюза в Молдавии.