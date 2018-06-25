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Киев направил ноту Москве с требованием обеспечить допуск к осужденным в РФ

Международная панорама
25 июня, 12:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июня. /ТАСС

Ранее омбудсмены РФ и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились встретиться в РФ и разработать дорожную карту посещений осужденных

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Здание МИД Украины

Здание МИД Украины

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Украина направила МИД РФ "срочную" ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена к гражданам страны, осужденным и отбывающим наказание в России. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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"Направили срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ", - написала она на своей странице в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении на взаимных началах уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. Омбудсмены РФ и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились встретиться в РФ и разработать дорожную карту посещений осужденных. Однако украинский омбудсмен, приехавшая в РФ еще на прошлой неделе, в нарушение договоренностей, не согласовав свои действия с российской стороной, отправилась в Салехард, где отбывает наказание Олег Сенцов, затем во Владимир, где содержится Николай Карпюк, а в понедельник - в московское "Лефортово" к Роману Сущенко. Ни в одно из учреждений она допущена не была.

Оказалось сорвано и посещение российским омбудсменом главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, находящегося в СИЗО в Херсоне.

В пятницу, 22 июня, Москалькова и Денисова встретились в Москве и обсудили график посещений заключенных, но конкретных договоренностей не достигли. Москалькова в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила, что передала Денисовой письмо с просьбой о посещении Вышинского и направила запрос во ФСИН о совместном с ней посещении Сенцова.

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