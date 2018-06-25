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СМИ: в Афганистане ликвидирован полевой командир "Талибана"

Международная панорама
25 июня, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Боевик был уничтожен в ходе отражения массированного наступления талибов, которые планировали захватить город Гормач

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ТАСС, 25 июня. Вооруженные силы Афганистана в понедельник уничтожили 12 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе операции в провинции Фарьяб на севере Афганистана. Среди ликвидированных числится полевой командир, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя военных Мохаммеда Ханифа Резаи.

"Сотни боевиков "Талибана" сегодня утром начали массированное наступление с целью захвата города Гормач на севере Афганистана. Силы безопасности нанесли ответный удар, в результате которого ликвидировано 12 боевиков, включая их полевого командира Муллу Ваиса", - приводит агентство его слова. Военный указал также, что по меньшей мере 19 боевиков получили ранения в ходе столкновения, которое продолжалось несколько часов. Отмечается, что в перестрелке пострадали трое военных.

7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в свою очередь, талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу, 15 июня. Двумя днями позже правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с вечера воскресенья - 17 июня - возобновляют боевые операции.

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