ОЗХО собралась на спецсессию, где может получить право назначать виновных в химатаках

Внеочередная конференция государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, созванная по инициативе Великобритании, открывается во вторник в Гааге. На этой встрече западные государства могут попытаться наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) формальным правом называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть тех, кто с "высокой вероятностью" несет ответственность за химические атаки.

Российская сторона считает это предложение контрпродуктивным, поскольку оно создает большой соблазн для западных государств, имеющих широкое влияние на принятие решений в организации, манипулировать ее мнением.

Судьи кто?

"Если ОЗХО вместо роли эксперта, занимающегося техническими заключениями об обстоятельствах инцидентов с отравляющими веществами, начнет играть роль обвинителя, причем при отсутствии согласия с таким преобразованием всех членов организации, это может полностью подорвать к ней доверие и поставить вопрос о степени непредвзятости ее решений. А отсюда - прямой путь к расколу в организации, который может поставить под угрозу саму Конвенцию о запрещении химического оружия", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности европейский эксперт по проблемам нераспространения химического оружия.

"Устанавливать ответственность за случаи боевого применения отравляющих веществ путем голосования нельзя, это может разрушить весь механизм химического нераспространения", - добавил он.

Британский тезис

Соответствующий проект решения Великобритания внесла в ОЗХО в начале июня, о чем сообщил глава британского МИД Борис Джонсон: "Великобритания внесла проект решения, направленный на усиление запрета на химическое оружие. Мы предлагаем ОЗХО начать возлагать ответственность за нападения с применением химического оружия в Сирии. Мы также хотим принять меры по оказанию поддержки государствам в борьбе с угрозой химического терроризма", - написал он.

Международные наблюдатели также ожидают, что параллельно Великобритания намерена вновь реанимировать историю с отравлением в Солсбери неким смертельно опасным нервно-паралитическим веществом Сергея и Юлии Скрипалей, которые на данный момент уже вылечены и выписаны из больницы. Лондон вновь попытается получить поддержку в ОЗХО своей версии, что за этим делом "с высокой вероятностью" стоит Россия.

Также с высокой вероятностью на конференции будет вновь поднят вопрос об инцидентах с подтвержденным или мнимым применением химического оружия в Сирии, за которые Запад по умолчанию стремится возложить всю ответственность на официальный Дамаск.

Российский ответ

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая 25 июня на открытых дебатах в Совбезе ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке", в частности, заявил: "Никак не отвечают логике коллективного поиска решений попытки внести раскол в международные организации, такие как ОЗХО. На открывающейся во вторник внеочередной сессии конференции государств - участников ОЗХО мы, к сожалению, рискуем с вами стать свидетелями того, как техническую структуру попытаются превратить в арену политических баталий", - предупредил он.

В этом же ряду Вершинин назвал "нежелание поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию об усовершенствовании методов работы Совместного механизма по расследованию [химатак] в Сирии и намерение наделить ОЗХО функциями, не оговоренными в химконвенции и относящимися, по своей сути, к компетенции Совбеза (то есть определения ответственности за преступления с химоружием - прим. ТАСС)".

Кроме того, по словам замглавы МИД РФ, "нельзя подыгрывать бандитам в их провокациях с химоружием, используя их как повод для агрессивных действий". "Недопустимо, отталкиваясь от этих провокаций, заранее навешивать обвинительные ярлыки в отношении неудобных правительств, осложняя таким образом экспертную работу по установлению реальных фактов", - подчеркнул он.

Хитрая процедура

Что может помешать России, делегацию которой на конференции возглавит замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, не допустить реализации "переворота в ОЗХО"? Дело в том, что для принятия решения об изменении полномочий ОЗХО, по действующему регламенту, за него должна проголосовать "одна треть участников конференции, принявших участие в голосовании". Это последнее уточнение имеет огромное значение, поскольку те, кто при голосовании воздержится, считаются не принявшими в нем участия, а значит их голоса вообще не будут приняты в расчет.

То есть заблокировать это решение возможно будет только в случае, если количество проголосовавших против него участников конференции вдвое превысит количество проголосовавших за.

Великобритания при активном участии США уже заручилась поддержкой Германии, Франции, Польши, Румынии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии, а также, возможно, и ряда других государств, которые пока свою позицию не озвучили. Так что позиции сторонников переформатирования ОЗХО весьма сильны.

Они не пройдут

Попытки превратить Техсекретариат Организации по запрещению химоружия в полностью подконтрольный Западу механизм не сработают, заявил 22 июня директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на прошедшем в пятницу совместном с Минобороны брифинге по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

"Неблаговидная идея превратить Техсекретариат ОЗХО, где и без того работают преимущественно представители стран Запада, в полностью подконтрольный им атрибутивный механизм, не имеет никаких шансов на реализацию", - подчеркнул дипломат.

Ермаков отметил, что "попытки легализовать крайне агрессивные и выходящие далеко за рамки Устава ООН действия известных государств будут развенчаны". "Мы не позволим им превратить сугубо технический и до сих пор весьма успешный многосторонний нераспространенческий механизм в еще один крайне политизированный инструмент давления стран Запада на неугодные им правительства", - сказал он.

Российская сторона, продолжил Ермаков, настойчиво призывает "все ответственные государства решительно дистанцироваться от этой авантюры". "Нам всем куда полезнее руководствоваться интересами единства и целостности ОЗХО. Важно проявить на этом сложнейшем этапе политическую волю и сосредоточить свои усилия не на разжигании конфликтов в ОЗХО, а на реальном и действенном укреплении благоприятного для всех режима химразоружения и нераспространения", - заявил дипломат.

Денис Дубровин