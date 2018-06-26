Финляндия готова предложить свои услуги для встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июня. /ТАСС/. Финляндия не комментирует возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на своей территории, но была бы готова предложить услуги, если к ней по этому поводу обратятся. Об этом сообщила во вторник канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщило, что Хельсинки рассматривается в качестве места встречи Путина и Трампа. Об этом также написало издание Politico.

"Финляндия всегда готова предложить хороший сервис, если о нем попросят", - приводит канцелярия слова Ниинистё. Там сообщили также, что других комментариев по этому поводу нет.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что одним из городов проведения их двусторонней встречи может стать Вена. 27 июня в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи Трампа и Путина, прибудет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.