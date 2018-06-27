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ОЗХО отклонила все пять поправок к британскому проекту мандата

Международная панорама
27 июня, 15:15 дата обновления: 27 июня, 15:48 UTC+3

Великобритания предлагает наделить организацию правом называть виновных в химических атаках

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© AP Photo/Peter Dejong

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Все предложения изменений, выдвинутые пятью странами, в британский проект мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о наделении ее правом называть виновных в химических атаках были отвергнуты в ходе голосования. Об этом сообщил в среду в Twitter британский постпред при организации Питер Уилсон.

"Поправка Бурунди (рассматривалась последней - прим. ТАСС) к проекту мандата ОЗХО не установила бы конкретную договоренность о назначении виновных за использование химоружия в Сирии. Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 - против", - написал он.

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Ранее представители стран - участниц ОЗХО отклонили поправки, предложенные Белоруссией, Казахстаном, Венесуэлой и Ираном. "Таким образом, все поправки к британскому проекту мандата ОЗХО были отклонены. Страны-участницы проголосуют по тексту Великобритании через 20 минут", - говорится в Twitter британской делегации в ОЗХО.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который в качестве главы российской делегации принимает участие в закрытой сессии конференции государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия, сообщил корреспонденту ТАСС, что пять предложенных поправок преследовали цель исключить из британского проекта наделение ОЗХО атрибутивным механизмом (правом определения ответственности за химические инциденты). Он напомнил, что этой функцией обладает только СБ ООН. Каламанов пояснил, что придание ОЗХО части функций СБ ООН стало бы беспрецедентным шагом, который подорвет не только систему международной безопасности, но и доверие к работе ОЗХО, которая из чисто технической экспертной организации превратится в "полицейскую и квазипрокурорскую структуру" с доминирующим западным влиянием.

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Персоны
Каламанов, Георгий Владимирович
Страны
Иран Сирия Бурунди Казахстан Венесуэла Белоруссия Великобритания
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