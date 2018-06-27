Турецкий министр по делам ЕС обвинил блок в отказе выполнять условия сделки по мигрантам

ТАСС, 27 июня. Заявления Совета Евросоюза о состоянии переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС свидетельствуют о нежелании Брюсселя выполнять взятые обязательства по мигрантской сделке, заключенной 18 марта 2016 года. Об этом министр по делам ЕС Турции Омер Челик написал в среду в своем Twitter.

"Мы не приемлем избирательный подход ЕС к отношениям с Турцией: ЕС на основании своих интересов будет видеть в нас ключевую страну для сотрудничества по вопросам миграции, антитеррора, транспорта, энергетики, но при этом не станет избегать антитурецких высказываний и не будет выполнять свои обязательства перед нами", - сказал министр. По его мнению, такой подход говорит о том, что "ЕС не будет выполнять соглашение по мигрантам от 18 марта" 2016 года, которое было подписано на саммите Турция - ЕС в разгар мигрантского кризиса в Европе и касалось помощи Турции в ограничении потока беженцев в ЕС и конкретных ответных шагов Брюсселя по продвижению переговорного процесса о вступлении Турции в союз.

We cannot accept a selective type of relationship in which EU considers Turkey a key partner in the fields such as migration, terror, transport and energy which the EU benefits from but at the same time it refrains from honouring its promises and commitments. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 27 June 2018

"Сделка 18 марта касается не только беженцев. Там есть принципиальные положения, которые ЕС всерьез обязался выполнять", - отметил Челик. Он назвал "противоречивыми, субъективными, нечестными и трагикомичными" заявления Совета ЕС по состоянию отношений с Турцией, оценил их как "полные предрассудков" и "подверженные ультраправым антитурецким суждениям".

"ЕС подчеркивает важность реализации сделки по мигрантам и в то же время говорит, что не будут открыты новые пункты переговорной программы о вступлении Турции, не будет шагов по модернизации таможенного союза (с учетом расширения участия в нем Анкары). А также не упоминает о визовой либерализации", - отметил Челик.

Совет ЕС 26 июня заявил, что "Турция отдаляется от Евросоюза", а переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества зашли "практически в тупик". Совет также подчеркнул, что приостановлена работа по модернизации положений о таможенном союзе ЕС - Турция.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.