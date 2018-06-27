Турецкий министр по делам ЕС обвинил блок в отказе выполнять условия сделки по мигрантам

ТАСС, 27 июня. Заявления Совета Евросоюза о состоянии переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС свидетельствуют о нежелании Брюсселя выполнять взятые обязательства по мигрантской сделке, заключенной 18 марта 2016 года. Об этом министр по делам ЕС Турции Омер Челик написал в среду в своем Twitter.
"Мы не приемлем избирательный подход ЕС к отношениям с Турцией: ЕС на основании своих интересов будет видеть в нас ключевую страну для сотрудничества по вопросам миграции, антитеррора, транспорта, энергетики, но при этом не станет избегать антитурецких высказываний и не будет выполнять свои обязательства перед нами", - сказал министр. По его мнению, такой подход говорит о том, что "ЕС не будет выполнять соглашение по мигрантам от 18 марта" 2016 года, которое было подписано на саммите Турция - ЕС в разгар мигрантского кризиса в Европе и касалось помощи Турции в ограничении потока беженцев в ЕС и конкретных ответных шагов Брюсселя по продвижению переговорного процесса о вступлении Турции в союз.
We cannot accept a selective type of relationship in which EU considers Turkey a key partner in the fields such as migration, terror, transport and energy which the EU benefits from but at the same time it refrains from honouring its promises and commitments.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 27 June 2018
"Сделка 18 марта касается не только беженцев. Там есть принципиальные положения, которые ЕС всерьез обязался выполнять", - отметил Челик. Он назвал "противоречивыми, субъективными, нечестными и трагикомичными" заявления Совета ЕС по состоянию отношений с Турцией, оценил их как "полные предрассудков" и "подверженные ультраправым антитурецким суждениям".
"ЕС подчеркивает важность реализации сделки по мигрантам и в то же время говорит, что не будут открыты новые пункты переговорной программы о вступлении Турции, не будет шагов по модернизации таможенного союза (с учетом расширения участия в нем Анкары). А также не упоминает о визовой либерализации", - отметил Челик.
Совет ЕС 26 июня заявил, что "Турция отдаляется от Евросоюза", а переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества зашли "практически в тупик". Совет также подчеркнул, что приостановлена работа по модернизации положений о таможенном союзе ЕС - Турция.
6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.