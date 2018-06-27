Постпред США выступила с критикой в адрес Контртеррористического управления ООН

ТАСС, 27 июня. Постпред США при ООН Никки Хейли назвала "возмутительным" решение Контртеррористического управления ООН, возглавляемого заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым, о недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий на открывающейся в четверг в Нью-Йорке Конференции глав контртеррористических ведомств стран ООН. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте постпредства США при ООН.

"Это возмутительно, что новое Контртеррористическое управление ООН в своем первом значимом акте выбирает решение о блокировке доступа для неправительственных организаций, - приводятся в пресс-релизе слова Хейли. - Нет другого разумного объяснения, почему ООН пытается подвергнуть эту конференцию цензуре, кроме как то, что она поддалась политическому давлению со стороны группы бесчестных стран, к которым нет доверия в вопросах борьбы с терроризмом, таких как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничение доступа и блокировка участия гражданского общества является нормой".

По мнению Хейли, данное решение является "злоупотреблением со стороны нового Контртеррористического управления ООН и пятном на записях ООН о прозрачности и вовлеченности гражданского общества". В связи с этим, отметила американский постпред, США решили понизить уровень своего представительства на конференции.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США сообщило, что американские власти из-за решения ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции также урезали финансирование Контртеррористического управления ООН. На вопрос, связано ли решение по финансовому сокращению с тем фактом, что главой Контртеррористического управления является россиянин, источник агентства заявил, что это "имеет значение".

По данным ООН, во встрече в штаб-квартире организации 28-29 июня примут участие представители 120 стран и около 100 делегатов от неправительственных организаций. По информации Reuters, США на конференции будет представлять заместитель координатора контртеррористического бюро Госдепа.