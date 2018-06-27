Помпео уверен, что Трамп заявит Путину о неприемлемости вмешательства в выборы в США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео убежден, что глава вашингтонской администрации Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявит в том числе о неприемлемости иностранного вмешательства в американский избирательный процесс. Глава Госдепа подтвердил это, выступая в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Я уверен: когда президент [Трамп] встретится с Владимиром Путиным, он ясно даст понять, что вмешательство в наши выборы совершенно неприемлемо", - заявил госсекретарь США. "На каждых переговорах, о которых я знаю, между правительством США и нашими партнерами [в России], точно в моих разговорах с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым, я поднимал данный вопрос - уже раза два-три", - отметил Помпео.

Помпео также отметил, что проблематика предполагаемого вмешательства одних стран в выборы в других будет затрагиваться на саммите НАТО, который состоится в середине июля в Брюсселе. "Что касается саммита НАТО, то я видел [его] повестку дня. Этот вопрос там точно будет, я это знаю", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.