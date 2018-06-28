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Европарламент: неспособность достичь решения по миграции может стать фатальной для ЕС

Международная панорама
28 июня, 13:52 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, июня. /ТАСС

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза в очередной раз попытаются найти выход из сложившейся ситуации на саммите

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БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Отсутствие решения миграционного кризиса может нанести "фатальный удар" по Евросоюзу. Об этом заявил в четверг глава Европарламента Антонио Таяни в преддверии открывающегося в Брюсселе саммита ЕС.

"Провал по достижению соглашения по миграционному кризису может нанести фатальный удар по проекту Евросоюза. Сегодняшний саммит с участием лидеров ЕС будет решающим", - сказал он.

Миграционный кризис, охвативший Евросоюз три года назад и ставший одной из главных причин решения Великобритании покинуть сообщество, вновь в центре внимания лидеров ЕС. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на открывающемся в четверг двухдневном саммите в Брюсселе в очередной раз попытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Кроме того, лидеры сообщества намерены обсудить отношения между ЕС и США, которые, по мнению председателя Евросовета Дональда Туска, находятся под огромным давлением и могут развиваться по наихудшим сценариям. Во второй день саммита запланировано заседание по Brexit в формате 27 стран ЕС, то есть без Великобритании.

В неофициальную повестку встречи глав государств и правительств ЕС входит вопрос продления санкций против России. Лидеры сообщества, как сообщил журналистам представитель Совета ЕС, планируют принять политическое решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении Москвы на полгода.

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