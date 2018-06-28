Макрон пообещал отстаивать на саммите ЕС общеевропейские решения по мигрантам

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что на открывающейся в четверг встрече глав государств и правительств стран ЕС он будет отстаивать идею общеевропейского сотрудничества в вопросе урегулирования миграционного кризиса. Об этом он заявил журналистам по прибытии на саммит в Брюссель.

"Одной из тем саммита станет миграция, и эта проблема не нова - Европа живет с ней уже с 2015 года. Сегодня перед всеми нами стоит простой выбор: хотим ли мы национальных решений или же верим в общеевропейские решения и сотрудничество", - сказал Макрон.

Франция, подчеркнул президент, по-прежнему настаивает на необходимости координации усилий по решению этой проблемы между всеми странами ЕС. "Со своей стороны я буду отстаивать общеевропейские решения и сотрудничество внутри Евросоюза, внутри Шенгена в рамках действующего соглашения и по его модернизации, буду отстаивать работу за пределами Европы, на границах Европы и внутри Европы основываясь на двух принципах - ответственность и солидарность", - отметил он.

24 июня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер созвал экстренную встречу лидеров 16 стран сообщества, посвященную миграции, чтобы найти решение проблемы к нынешнему саммиту, однако практических договоренностей достичь не удалось. Участники дискуссии высказали несколько идей, которые будут обсуждаться на саммите. Как ожидается, обсуждение данного вопроса затянется, поскольку лидеры стран Вишеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) выступают против любых схем обязательного распределения мигрантов между государствами ЕС. Они даже бойкотировали экстренное заседание по миграции 24 июня.

Как заявил в письме лидерам ЕС глава Евросовета Дональд Туск, для решения миграционного кризиса необходимы дополнительные усилия. В частности, он предлагает создать так называемые региональные платформы за пределами Евросоюза, которые должны разрушить сеть перевозчиков мигрантов. Кроме того, Туск намерен предложить выделить отдельное дополнительное финансирование для борьбы с миграционным кризисом в рамках следующего бюджета ЕС. Наконец, глава Евросовета считает, что нужно более тесно сотрудничать со странами, через которые прибывают мигранты, в частности с Ливией.