Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ниинистё: Трамп и Путин могут обсудить на встрече в Хельсинки Сирию, Украину и санкции

Международная панорама
28 июня, 18:11 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ 28, июня. /ТАСС

Президент Финляндии выразил надежду, что в ходе переговоров будут достигнуты позитивные результаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить на встрече в столице Финляндии такие темы, как Сирия, Украина и санкции в отношении РФ. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Думаю, что на повестке будут Сирия, Украина, также могут обсуждаться санкции [в отношнии РФ]", - сказал он, выразив надежду, что обсуждаться будут и вопросы контроля над вооружениями.

Ниинистё также выразил надежду на то, что на встрече будут достигнуты позитивные результаты для дальнейшего снижения напряженности.

"Надеюсь, что [на встрече] будут найдены какие-то позитивные основы, позитивные сигналы того, что отношения двух этих стран не продолжат развиваться таким образом, который вызывает у нас всех беспокойство, то есть как ситуация, которую сравнивают с холодной войной", - сказал он.

Президент Финляндии, со своей стороны, рассчитывает, в числе прочего, поднять в ходе дискуссий с лидерами РФ и США вопрос снижения напряженности в регионе Балтийского моря.

Ниинистё сообщил также, что Финляндия в данном случае не принимает на себя роль "строителя мостов" между РФ и США. "Но мы делаем работу, которая выгодна всем, это работа ради мира", - указал он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Ниинистё, Саули Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
6
Адвокат: Франция сняла обвинения с Сулеймана Керимова
7
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости