Ниинистё: Трамп и Путин могут обсудить на встрече в Хельсинки Сирию, Украину и санкции

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить на встрече в столице Финляндии такие темы, как Сирия, Украина и санкции в отношении РФ. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Думаю, что на повестке будут Сирия, Украина, также могут обсуждаться санкции [в отношнии РФ]", - сказал он, выразив надежду, что обсуждаться будут и вопросы контроля над вооружениями.

Ниинистё также выразил надежду на то, что на встрече будут достигнуты позитивные результаты для дальнейшего снижения напряженности.

"Надеюсь, что [на встрече] будут найдены какие-то позитивные основы, позитивные сигналы того, что отношения двух этих стран не продолжат развиваться таким образом, который вызывает у нас всех беспокойство, то есть как ситуация, которую сравнивают с холодной войной", - сказал он.

Президент Финляндии, со своей стороны, рассчитывает, в числе прочего, поднять в ходе дискуссий с лидерами РФ и США вопрос снижения напряженности в регионе Балтийского моря.

Ниинистё сообщил также, что Финляндия в данном случае не принимает на себя роль "строителя мостов" между РФ и США. "Но мы делаем работу, которая выгодна всем, это работа ради мира", - указал он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.