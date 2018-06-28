ABC: в США изучают, как связанные с РФ лица попали на инаугурационные мероприятия Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера изучает, каким образом связанные с РФ лица, в том числе представители крупного бизнеса, были приглашены на мероприятия, приуроченные к инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. Об этом в четверг сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, речь идет об инаугурационных мероприятиях, в том числе званых обедах, которые состоялись в Вашингтоне за день до церемонии вступления Трампа в должность главы государства 20 января. Одно из них было организовано для крупных доноров, которые пожертвовали на избирательную кампанию как минимум $1 млн. На другое были приглашены около 500 гостей, включая близких друзей Трампа, высокопоставленных советников предвыборного штаба и нескольких иностранных послов, в том числе тогдашний посол РФ в США Сергей Кисляк.

При этом, как утверждает телекомпания, на одном из мероприятий присутствовал ряд крупных бизнесменов, связанных с РФ. Среди них владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, миллиардер из Казахстана Александр Машкевич и предприниматель Леонард Блаватник. Последний обладает американским и британским гражданством, однако часть его бизнеса, как указывает телеканал, связана с РФ. Блаватник, по данным телеканала, направил в инаугурационный фонд Трампа $1 млн.

Как сообщает телеканал, следователи, ведущие расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы, изучают, каким образом и с какой целью эти люди были приглашены на такие мероприятия. По сведениям ABC, один из связанных с РФ предпринимателей участвовал в традиционном инаугурационном обеде в Конгрессе США, который проводится преимущественно для законодателей и крупных доноров, несмотря на то, что всех гостей обычно тщательно проверяют на связи с иностранными государствами.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведут спецпрокурор Мюллер, ФБР и один из комитетов Сената. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.