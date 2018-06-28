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Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

Международная панорама
28 июня, 21:32 дата обновления: 28 июня, 21:40 UTC+3

Американский лидер отметил, что все страны мира "должны начать ладить" друг с другом

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет" встречи с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Так он в четверг ответил на вопрос об американо-российском саммите, который запланирован в Хельсинки на 16 июля. Слова Трампа приводят журналисты из пресс-пула Белого дома.

"Мы с нетерпением ждем этого (встречи - прим. ТАСС). Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно", - отметил президент, который в данный момент находится в штате Висконсин на новом предприятии тайваньской компании Foxconn, являющейся подрядчиком Apple и собирающей для нее технику.

По словам Трампа, страны во всем мире "должны начать ладить" друг с другом.

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