Трамп ожидает, что встреча с Путиным укрепит мир и безопасность на всей планете

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает, что его предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным снизит уровень напряженности в двусторонних отношениях и приведет к налаживанию конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона, которое укрепит международную безопасность. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США в связи с объявлением о планах проведения 16 июля двусторонних переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.

"Президент надеется, что встреча [в Хельсинки] может помочь снизить напряженность и привести к конструктивному взаимодействию, которое укрепит мир и безопасность во всем мире", - подчеркнула сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Как она заявила, "президент добивается этой встречи в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к достижению прогресса в [двусторонних] отношениях".

"Президент считает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу и Америке, и России", - отметила дипломат. "Однако, - утверждала она, - мяч находится на российской стороне поля, президент продолжит привлекать Россию к ответственности за ее зловредную деятельность". "Приоритетом президента является обеспечение защиты американского народа и американских интересов, в том числе затрагивающих наших союзников и партнеров", - добавила представитель Госдепартамента.

Она отрицательно ответила на вопрос о том, есть ли у американской стороны какие-либо объявления относительно нового раунда переговоров России и США по стратегической стабильности. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что Москва предложила Вашингтону конкретные сроки возобновления данного диалога и теперь ждет ответа.

По свидетельству пресс-службы российского лидера, на встрече Путина и Трампа планируется "обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".