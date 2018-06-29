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Трамп ожидает, что встреча с Путиным укрепит мир и безопасность на всей планете

Международная панорама
29 июня, 0:07 дата обновления: 29 июня, 0:13 UTC+3

Ранее стало известно, что в Хельсинки 16 июля состоятся двусторонние переговоры президентов США и России

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает, что его предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным снизит уровень напряженности в двусторонних отношениях и приведет к налаживанию конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона, которое укрепит международную безопасность. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США в связи с объявлением о планах проведения 16 июля двусторонних переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Президент надеется, что встреча [в Хельсинки] может помочь снизить напряженность и привести к конструктивному взаимодействию, которое укрепит мир и безопасность во всем мире", - подчеркнула сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Как она заявила, "президент добивается этой встречи в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к достижению прогресса в [двусторонних] отношениях".

"Президент считает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу и Америке, и России", - отметила дипломат. "Однако, - утверждала она, - мяч находится на российской стороне поля, президент продолжит привлекать Россию к ответственности за ее зловредную деятельность". "Приоритетом президента является обеспечение защиты американского народа и американских интересов, в том числе затрагивающих наших союзников и партнеров", - добавила представитель Госдепартамента.

Она отрицательно ответила на вопрос о том, есть ли у американской стороны какие-либо объявления относительно нового раунда переговоров России и США по стратегической стабильности. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что Москва предложила Вашингтону конкретные сроки возобновления данного диалога и теперь ждет ответа.

По свидетельству пресс-службы российского лидера, на встрече Путина и Трампа планируется "обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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