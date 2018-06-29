Премьер Испании заявил, что рассчитывал на более прочное соглашение ЕС по мигрантам

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Испании рассчитывали на более прочное и продвинутое соглашение ЕС по миграционному вопросу. Об этом заявил в пятницу председатель правительства пиренейского королевства Педро Санчес по итогам прошедшей в Брюсселе первой рабочей сессии саммита ЕС.

"Это не самое лучшее соглашение, - отметил премьер. - Хотелось намного более прочного и прогрессивного соглашения". "Но я удовлетворен, все страны приложили много усилий, чтобы сблизить позиции", - уточнил он. По его словам, особое внимание было уделено пограничному контролю.

Санчес подчеркнул, что европейские лидеры договорились о поддержке Испании в урегулировании миграционного кризиса, а также транзитных стран и государств, откуда прибывают мигранты, в том числе Марокко.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать беженцев, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь - выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между

странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

Среди приоритетов миграционной политики ЕС в итоговом документе также обозначены необходимость увеличения финансирования операций по пресечению нелегального проникновения мигрантов в страны ЕС, а также спонсирования аналогичной деятельности на территории Турции и стран Африки.