Италия не будет принимать мигрантов, которые уже находятся в ФРГ

ТАСС, 29 июня. Италия не будет принимать мигрантов, которые ранее прибыли на территорию ЕС и уже проживают на территории Германии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на брифинге в Брюсселе, который транслировался на странице политика в Facebook.

"В достигнутом сегодня соглашении по мигрантам не предусмотрено, что Италия должна принимать мигрантов, находящихся в Германии, - заявил премьер. - Мы не подписывали какое-либо отдельное соглашение с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель. Для Италии уже является проблемой прибытие мигрантов из Африки". Конте также уточнил, что власти Италии пока не говорят о создании новых центров для мигрантов на своей территории.

Он отметил, что Италия оставляет за собой право инициировать процедуры привлечения к ответственности стран ЕС, не соблюдающих соглашение по миграции, достигнутое на саммите в Брюсселе в пятницу.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать беженцев, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу.

Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь - выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

Среди приоритетов миграционной политики ЕС в итоговом документе также обозначены необходимость увеличения финансирования операций по пресечению нелегального проникновения мигрантов в страны ЕС, а также спонсирования аналогичной деятельности на территории Турции и стран Африки.