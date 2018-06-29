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Брат экс-президента Армении и его семья обвиняются в незаконном обогащении

Международная панорама
29 июня, 22:22 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 29, июня. /ТАСС

В ходе обыска квартиры Нарека Саргсяна были обнаружены документы на банковский вклад на сумму $6,8 млн на имя отца бывшего главы государства

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ЕРЕВАН, 29 июня. /ТАСС/. Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе. Соответствующее заявление в пятницу распространила пресс-служба Комитета государственных доходов республики.

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"В ходе обыска квартиры Нарека Саргсяна были найдены документы на банковский вклад на сумму $6,8 млн на имена отца Саргсяна Левона Саргсяна и сестры Ани Саргсян. Левон Саргсян является послом по особым поручениям и, согласно законодательству, должен был представить эту сумму в своих декларациях", - сообщается в релизе пресс-службы ведомства.

Как выяснили следователи Комитета госдоходов Армении, "члены семьи Саргсяна - сын Нарек Саргсян и дочь Ани Саргсян тоже не указали в своих декларациях о вышеупомянутой сумме".

"В следственном управлении Комитета Госдоходов Армении возбуждено уголовное дело по факту уклонения декларировать имущество и незаконного обогащения", - подчеркивается в сообщении.

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года Саргсян является послом по особым поручениям.

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