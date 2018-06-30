Компартия поддержит в парламенте правительство Чехии

ПРАГА, 30 июня. /ТАСС/. Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) поддержит коалиционное правительство премьер-министра Андрея Бабиша на предстоящем 11 июля голосовании о вынесении вотума доверия в Палате депутатов (нижней палате ) парламента республики. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель КПЧМ Войтех Филип.

"Фракция компартии будет активно голосовать за доверие правительству, - подчеркнул он. - Решение об этом было принято руководством КПЧМ".

Коалиционное правительство Чехии назначил в среду президент Милош Земан. Его составили возглавляемое Андреем Бабишем политическое движение "Акция недовольных граждан" (АНО) и Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП).

АНО располагает в нижней палате парламента 78 из 200 депутатских мандатов. Фракция ЧСДП состоит из 15 парламентариев. Столько же представителей имеет КПЧМ. Таким образом, правительство сможет опереться на голоса 108 депутатов.