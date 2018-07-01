Times: в Лондоне изучают новые данные о связях главы крупнейшего донора Brexit с РФ

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании прилагают все больше усилий в своих попытках отыскать какие-либо доказательства того, что Россия стремилась повлиять на исход референдума 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь выходит из Европейского союза. Как сообщила воскресная газета The Sunday Times, Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью в настоящий момент занимается изучением новых свидетельств о наличии связей с РФ у бизнесмена Аррона Бэнкса, который являлся крупнейшим донором агитационной кампании, призывавшей избирателей поддержать идею Brexit на указанном референдуме.

Согласно информации еженедельника, агентству была передана информация из утечек электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко. Эти информационные утечки говорят о том, что Бэнксу предложили три сделки, то есть на две больше, чем полагалось ранее. В их числе - золотые рудники в Гвинее и прибыльная доля от приватизации алмазодобывающей компании "Алроса".

Бэнкс уверяет, что не участвовал ни в одной из этих сделок, однако газета сообщает, что инвестиционный фонд его делового партнера и соратника по финансовой поддержке Brexit Джима Меллона якобы все-таки заключил сделку с "Алросой" ниже рыночной цены. Издание уверяет, что Бэнкс в выходные вынужден был признать, что в 2016 году четырежды встречался с Яковенко. Он также не стал противиться расследованию, проводимому Национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью, сказав, что оно лишь делает его "человеком-загадкой". В свою очередь, Меллон заявил, что не участвовал в решениях, которые его фонд принимал в отношении инвестиций.