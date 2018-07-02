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СМИ: Хорст Зеехофер намерен уйти с постов главы МВД ФРГ и председателя ХСС

Международная панорама
2 июля, 0:03 дата обновления: 2 июля, 0:35 UTC+3

Отмечается, что причиной такого решения могут стать разногласия Зеехофера с канцлером Ангелой Меркель по вопросу приема мигрантов

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Глава МВД Германии и глава баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер

Глава МВД Германии и глава баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Хорст Зеехофер намерен покинуть посты главы МВД ФРГ и председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящей в правящую в Германии коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Как сообщил в воскресенье телеканал WELT, об этом политик заявил на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами (ХДС) канцлера Ангелы Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.

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Как отметил телеканал, обращаясь к однопартийцам, Зеехофер сказал, что не видит возможности перейти к обычной повестке дня в свете ситуации с миграцией, не предпринимая никаких политических действий. "Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел", - цитирует телеканал политика.

Зеехофер занимает пост председателя ХСС с 2008 года и около 100 дней является главой МВД. Члены правления ХСС более 7 часов обсуждали итоги саммита ЕС по миграции и разногласия с ХДС. Большинство однопартийцев министра высказались против решений саммита и выступили за принятие односторонних шагов по противодействию нелегальной миграции.

Тем самым конфликт между "сестринскими" партиями достиг новой критической черты. Ранее баварские консерваторы отвели Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев. В противном случае Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.

Кроме того, он предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике. Зеехофер заявил на заседании правления ХСС, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.

Христианско-социальный союз - особая региональная партия, учитывая тот факт, что она является частью федерального правительства. Во время выборов ХСС выступает в Баварии, ХДС - во всех других федеральных землях. ХСС и ХДС образуют в парламенте ФРГ единую фракцию.

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