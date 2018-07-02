Президент Ирана обсудит в Европе перспективы сохранения ядерной сделки

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник начинает рабочий визит в Европу, в рамках которого посетит Швейцарию и Австрию. Как сообщило иранское телевидение, главу исполнительной власти ИРИ в ходе поездки будет сопровождать представительная делегация в составе высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Это первое европейское турне президента ИРИ после выхода США из ядерной сделки.
Ожидается, что главной темой переговоров станет реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, ограничивающей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.
После выхода США из СВПД президент ИРИ заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов для сохранения соглашения в силе. В этом случае Тегеран готов соблюдать по нему свои обязательства. Европейские участники договора заявили о необходимости оставить СВПД в силе, подвергнув критике решение Трампа. Как сообщил руководитель администрации президента ИРИ Махмуд Ваези, Роухани направил своим европейским коллегам послание, в котором "рекомендовал поторопиться с выработкой механизмов по сохранению ядерной сделки, а также обозначил требования Ирана по этому вопросу".
По данным агентства ISNA, шестидневное турне состоится по официальному приглашению президентов Швейцарии и Австрии. В Швейцарии, которая представляет в Иране интересы США и Саудовской Аравии, "президент планирует встретиться с иранцами, проживающими за рубежом, подписать договоры о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах". После Берна Роухани направится в Вену. "В планах президента встреча с соотечественниками, переговоры с президентом и канцлером Австрии, а также подписание ряда межправительственных соглашений", - сообщает агентство.
В ходе официального визита в Швейцарию 2-3 июля Хасан Роухани проведет переговоры с президентом этой страны Аленом Берсе и членами швейцарского правительства.
Согласно официальному сообщению, Берсе встретит Роухани 2 июля во второй половине дня в Цюрихе "с военными почестями", затем "в Берне пройдет первая беседа" в присутствии глав МИД Швейцарии и Ирана - Игнацио Кассиса и Мохаммада Джавада Зарифа. При этом "официальная встреча состоится на следующий день", и, помимо Берсе, в ней примут участие министр финансов Ули Маурер, министр юстиции и полиции Симонетта Соммаруга, а также министр экономики, образования и исследований Йоханн Шнайдер-Амман.
В центре внимания участников встречи будет "последнее развитие событий, касающееся соглашения по иранской ядерной программе - СВПД". В Берне исходят из того, что, несмотря на выход США из этого плана, необходимо "сохранить достижения этого соглашения и проявлять бдительность относительно нераспространения ядерного оружия в регионе".
Кроме того, делегации обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, мандат Швейцарии, представляющей с 1980 года интересы Ирана в Вашингтоне и США в Тегеране, а также с 2017 года интересы Ирана в Эр-Рияде и Саудовской Аравии в Тегеране. "В повестке дня будет также вопрос о развитии двусторонних отношений, несмотря на восстановление Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, снятых в 2016 году", - указывает правительство.
Отмечается, что "Иран - это важный политический и экономический партнер Швейцарии". В феврале 2016 года две страны согласовали "дорожную карту" углубления отношений, которая позволила возобновить диалог в экономической, финансовой, миграционной сферах, а также в области прав человека, юстиции и ядерной безопасности. Нынешний визит Хасана Роухани, подчеркивают в Берне, позволит подвести первые итоги выполнения "дорожной карты" и "обсудить ближайшие этапы". Запланировано "подписание заявлений и намерениях и соглашений".
Между тем, давление США уже сказалось отрицательным образом на двусторонних экономических связях. Как отметила в вечернем выпуске новостей 30 июня швейцарская национальная вещательная компания RTS, "ввиду американских угроз восстановить экономические санкции в отношении Ирана, швейцарские компании выжидают, а некоторые уже ушли с рынка". Среди приостановивших бизнес с Ираном RTS назвала компанию Caran d'Ache, выпускающую эксклюзивные пишущие инструменты, аксессуары и товары для живописи, а также женевский банк BCP, который являлся, по ее словам, "одним из основных посредников" в двусторонних торгово-экономических операциях.
Вместе с тем, позиция правительства Швейцарии на данный момент сводится к тому, что спешить с разрывом связей не стоит. Такую точку зрения изложил в телеинтервью Сильвэн Жаккар, руководитель центра поддержки швейцарского экспорта Switzerland Global Enterprise, действующего в этом качестве по поручению Государственного секретариата по экономике. "Не будем паниковать, - сказал он. - Есть еще время до ноября, чтобы увидеть, как будут вводиться полные американские санкции и под каким соусом будут съедены швейцарские компании".
"Поэтому визит в понедельник иранского президента Хасана Роухани будет находиться в центре внимания швейцарских предприятий", - констатировала RTS.
Президент Ирана Хасан Роухани 4 июля посетит с официальным визитом Вену и проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Главной темой встреч станет обсуждение СВПД с председательством Австрии в Совете ЕС, которое проходит с июля по декабрь 2018 года. Речь пойдет, прежде всего, о том, чтобы послать четкий сигнал европейской поддержки для сохранения ядерного соглашения с Ираном после выхода США из этой сделки, отметили власти Австрии.
Подчеркивается, президент Австрии еще в сентябре 2017 года сообщил о приглашении иранского коллеги в Вену. Однако сами иранцы тогда выступили с ответным предложением и изъявили желание организовать визит именно в период председательства Австрии в Совете ЕС.
Местная пресса не исключает, что в рамках визита может состояться встреча главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с его европейскими коллегами для подтверждения реализации СВПД. В частности, возможно заседание с участием глав МИД Ирана, Великобритании, Франции и Германии. Правда, условием для этого должен стать пакет мер европейских партнеров, который они могли бы гарантировать Ирану для минимизации ущерба от санкций США.
Причиной дискуссии о возможной встрече глав МИД этих стран в Вене послужил запрос иранской стороны о проведении заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) на министерском уровне. С таким предложением Тегеран выступил 25 мая 2018 года на заседании Совместной комиссии на уровне политических директоров, которое один раз в квартал проходит в австрийской столице. На этой встрече реализация СВПД впервые обсуждалась без США, объявивших о выходе из соглашения. Все участники заседания тогда подтвердили приверженность своим обязательствам для выполнения ядерной сделки без Вашингтона.