Президент Ирана обсудит в Европе перспективы сохранения ядерной сделки

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник начинает рабочий визит в Европу, в рамках которого посетит Швейцарию и Австрию. Как сообщило иранское телевидение, главу исполнительной власти ИРИ в ходе поездки будет сопровождать представительная делегация в составе высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Это первое европейское турне президента ИРИ после выхода США из ядерной сделки.

Главная тема - СВПД

Ожидается, что главной темой переговоров станет реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, ограничивающей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

После выхода США из СВПД президент ИРИ заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов для сохранения соглашения в силе. В этом случае Тегеран готов соблюдать по нему свои обязательства. Европейские участники договора заявили о необходимости оставить СВПД в силе, подвергнув критике решение Трампа. Как сообщил руководитель администрации президента ИРИ Махмуд Ваези, Роухани направил своим европейским коллегам послание, в котором "рекомендовал поторопиться с выработкой механизмов по сохранению ядерной сделки, а также обозначил требования Ирана по этому вопросу".

По данным агентства ISNA, шестидневное турне состоится по официальному приглашению президентов Швейцарии и Австрии. В Швейцарии, которая представляет в Иране интересы США и Саудовской Аравии, "президент планирует встретиться с иранцами, проживающими за рубежом, подписать договоры о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах". После Берна Роухани направится в Вену. "В планах президента встреча с соотечественниками, переговоры с президентом и канцлером Австрии, а также подписание ряда межправительственных соглашений", - сообщает агентство.

Программа в Швейцарии

В ходе официального визита в Швейцарию 2-3 июля Хасан Роухани проведет переговоры с президентом этой страны Аленом Берсе и членами швейцарского правительства.

Согласно официальному сообщению, Берсе встретит Роухани 2 июля во второй половине дня в Цюрихе "с военными почестями", затем "в Берне пройдет первая беседа" в присутствии глав МИД Швейцарии и Ирана - Игнацио Кассиса и Мохаммада Джавада Зарифа. При этом "официальная встреча состоится на следующий день", и, помимо Берсе, в ней примут участие министр финансов Ули Маурер, министр юстиции и полиции Симонетта Соммаруга, а также министр экономики, образования и исследований Йоханн Шнайдер-Амман.

В центре внимания участников встречи будет "последнее развитие событий, касающееся соглашения по иранской ядерной программе - СВПД". В Берне исходят из того, что, несмотря на выход США из этого плана, необходимо "сохранить достижения этого соглашения и проявлять бдительность относительно нераспространения ядерного оружия в регионе".

Кроме того, делегации обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, мандат Швейцарии, представляющей с 1980 года интересы Ирана в Вашингтоне и США в Тегеране, а также с 2017 года интересы Ирана в Эр-Рияде и Саудовской Аравии в Тегеране. "В повестке дня будет также вопрос о развитии двусторонних отношений, несмотря на восстановление Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, снятых в 2016 году", - указывает правительство.

Отмечается, что "Иран - это важный политический и экономический партнер Швейцарии". В феврале 2016 года две страны согласовали "дорожную карту" углубления отношений, которая позволила возобновить диалог в экономической, финансовой, миграционной сферах, а также в области прав человека, юстиции и ядерной безопасности. Нынешний визит Хасана Роухани, подчеркивают в Берне, позволит подвести первые итоги выполнения "дорожной карты" и "обсудить ближайшие этапы". Запланировано "подписание заявлений и намерениях и соглашений".

Между тем, давление США уже сказалось отрицательным образом на двусторонних экономических связях. Как отметила в вечернем выпуске новостей 30 июня швейцарская национальная вещательная компания RTS, "ввиду американских угроз восстановить экономические санкции в отношении Ирана, швейцарские компании выжидают, а некоторые уже ушли с рынка". Среди приостановивших бизнес с Ираном RTS назвала компанию Caran d'Ache, выпускающую эксклюзивные пишущие инструменты, аксессуары и товары для живописи, а также женевский банк BCP, который являлся, по ее словам, "одним из основных посредников" в двусторонних торгово-экономических операциях.

Вместе с тем, позиция правительства Швейцарии на данный момент сводится к тому, что спешить с разрывом связей не стоит. Такую точку зрения изложил в телеинтервью Сильвэн Жаккар, руководитель центра поддержки швейцарского экспорта Switzerland Global Enterprise, действующего в этом качестве по поручению Государственного секретариата по экономике. "Не будем паниковать, - сказал он. - Есть еще время до ноября, чтобы увидеть, как будут вводиться полные американские санкции и под каким соусом будут съедены швейцарские компании".

"Поэтому визит в понедельник иранского президента Хасана Роухани будет находиться в центре внимания швейцарских предприятий", - констатировала RTS.

Визит в Австрию

Президент Ирана Хасан Роухани 4 июля посетит с официальным визитом Вену и проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Главной темой встреч станет обсуждение СВПД с председательством Австрии в Совете ЕС, которое проходит с июля по декабрь 2018 года. Речь пойдет, прежде всего, о том, чтобы послать четкий сигнал европейской поддержки для сохранения ядерного соглашения с Ираном после выхода США из этой сделки, отметили власти Австрии.

Подчеркивается, президент Австрии еще в сентябре 2017 года сообщил о приглашении иранского коллеги в Вену. Однако сами иранцы тогда выступили с ответным предложением и изъявили желание организовать визит именно в период председательства Австрии в Совете ЕС.

Местная пресса не исключает, что в рамках визита может состояться встреча главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с его европейскими коллегами для подтверждения реализации СВПД. В частности, возможно заседание с участием глав МИД Ирана, Великобритании, Франции и Германии. Правда, условием для этого должен стать пакет мер европейских партнеров, который они могли бы гарантировать Ирану для минимизации ущерба от санкций США.

Причиной дискуссии о возможной встрече глав МИД этих стран в Вене послужил запрос иранской стороны о проведении заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) на министерском уровне. С таким предложением Тегеран выступил 25 мая 2018 года на заседании Совместной комиссии на уровне политических директоров, которое один раз в квартал проходит в австрийской столице. На этой встрече реализация СВПД впервые обсуждалась без США, объявивших о выходе из соглашения. Все участники заседания тогда подтвердили приверженность своим обязательствам для выполнения ядерной сделки без Вашингтона.