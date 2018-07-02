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WSJ: власти КНДР расширяют комплекс по производству баллистических ракет

Международная панорама
2 июля, 3:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

Сотрудники Миддлберийского института по изучению международных проблем пришли к этому выводу, проанализировав спутниковые снимки в провинции КНДР Хамгён-Намдо

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Власти КНДР завершают работу над расширением комплекса по производству твердотопливных баллистических ракет, способных достичь континентальной части США. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в воскресенье в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

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Как отмечает издание, к такому выводу пришли сотрудники Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния). Они проанализировали спутниковые снимки, предоставленные компанией Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Речь идет об объекте в районе КНДР города Хамхын в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны. На нем якобы производят баллистические ракеты, с помощью которых можно нанести удар по американским военным базам в Азии, а также по континентальной части США. По оценке издания, указанные твердотопливные ракеты можно применить без продолжительной подготовки.

Работу над одной из частей комплекса якобы активно вели, в частности, в то время, когда лидер КНДР Ким Чен Ын в июне встречался с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. В публикации утверждается, что расширение объекта является "очередным свидетельством того, что Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений даже в то время, когда США пытается вынудить его отказаться от них". В публикации приводится комментарий представителя Госдепартамента. Она отметила, что "США продолжают пристально следить за Северной Кореей", в то время как стороны "продвигаются в переговорном процессе".

Ранее интернет-портал 38 North, действующий при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, опубликовал отчет, в котором говорится, что КНДР продолжает вести активные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён в районе Пхеньяна. В частности, согласно этим данным, было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. Кроме того, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории этого комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра.

В центре Йонбён расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год здесь можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

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