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Делегация Конгресса США надеется на успех саммита в Хельсинки

Международная панорама
2 июля, 9:55 дата обновления: 2 июля, 10:25 UTC+3

Сенатор от штата Алабама Ричард Шелби подчеркнул, что России и Соединенным Штатам необходимо улучшать отношения

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Jorge Silva/Pool Photo via AP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Прибывшая в Россию делегация Конгресса США надеется на позитивные результаты встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. Об этом заявил глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Мы знаем о предстоящей встрече президентов Путина и Трампа в Хельсинки. Мы надеемся, что что-то хорошее получится из этой встречи для обеих наших стран", - сказал Шелби.

Сенатор добавил, что России и США необходимо улучшать отношения, которые сейчас отличаются напряженностью, двум странам, при всех имеющихся противоречиях необязательно быть противниками.

"Сейчас между нашими странами напряженные отношения, - сказал он. - Я думаю, что для нас важно иметь более хорошие отношения с Россией. Очевидно, что президент Трамп думает так же". "Я думаю, мы всегда будем конкурентами, потому что Россия и США - большие страны с различными интересами, но нам необязательно быть противниками", - добавил он.

В свою очередь, как подчеркнул член делегации, сенатор от штата Южная Дакота Джон Тун, поддержание диалога с Россией важно для США. "Мы, представители Конгресса США, находимся здесь, потому что считаем важным поддерживать диалог с Россией", - сказал он.

Встреча с Путиным

Глава делегации Конгресса США сообщил, что прибывшие в Россию конгрессмены рассчитывают на встречу в Москве с президентом Владимиром Путиным. "Мы сегодня отправляемся в Москву. Мы надеемся провести ряд встреч на высоком уровне, возможно, у нас будет шанс встретиться с президентом Путиным", - сказал Ричард Шелби.

Сенатор отметил, что регулярно приезжал в Россию на протяжении 40 лет. Теперь уже прошло семь лет с тех пор, как он в последний раз был в Москве. "[Но] это, как мне сказали, самая большая делегация Конгресса за последние несколько лет", - добавил он.

Делегация Конгресса США

В состав американской делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Делегация американских конгрессменов прибыла в Россию в субботу. Первой их остановкой стал Санкт-Петербург. Затем они отправятся в Москву, где останутся до 5 июля. В Москве у них состоятся встречи в Совете Федерации и МИД РФ.

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Санкт-Петербург Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович Полтавченко, Георгий Сергеевич
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