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Омбудсмен Украины продолжит работу по созданию дорожной карты посещения заключенных

Международная панорама
2 июля, 13:30 UTC+3 КИЕВ 2, июля. /ТАСС

Людмила Денисова констатировала, что за все время визита в РФ ей не удалось посетить ни одного заключенного, обвинив в очередной раз российскую сторону в срыве договоренностей

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КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что намерена продолжить добиваться скорейшего посещения украинских заключенных в России.

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"Я продолжу работу по созданию дорожной карты посещения украинских политзаключенных. У нас голодают четыре человека, поэтому мы будем добиваться их немедленного посещения", - сказала она в понедельник на заседании согласительного совета Рады.

Денисова констатировала, что за все время визита в РФ ей не удалось посетить ни одного заключенного, обвинив в очередной раз российскую сторону в срыве договоренностей.

При этом она подчеркнула, что продолжит добиваться допуска ко всем украинским заключенных на территории РФ. "Татьяна Москалькова сможет посетить тех заключенных, которых хочет российская сторона, на основе зеркальности, синхронности и взаимности", - пояснила Денисова.

Украинский омбудсмен сообщила, что в понедельник встретится с послами ЕС, чтобы проинформировать о том, что происходит с украинскими заключенными в РФ. Она также сообщила о планах встретиться с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович и предложить совместный визит украинских заключенных в РФ. "Я проинформирую о том, что там сейчас происходит и буду предлагать вместе поехать к Олегу Сенцову, Владимиру Балаху. Давайте сделаем это вместе", - заключила она.

При этом Денисова заявила, что готова принять любую дорожную карту взаимных посещений омбудсменами заключенных в РФ и на Украине, предложенную российской стороной.

"Я продолжаю свою работу. Буду настаивать, чтобы российская сторона все-таки сделала какую-нибудь дорожную карту по поводу визитов, мы любую поддержим", - сообщила она.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека двух стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. 14 июня Людмила Денисова прилетела в Москву. Однако с самого начала ее поездки диалог с российской коллегой не сложился. Денисова несколько раз нарушала достигнутые с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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