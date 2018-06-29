Омбудсмен Украины обвинила РФ в блокировании ее миссии по посещению заключенных

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обвинила Москву в блокировании ее миссии по посещению украинских заключенных на территории России и пригрозила обратиться с жалобой в международные инстанции.

"Украина выражает глубокое разочарование и озабоченность тем, что гуманитарная миссия омбудсменов [России и Украины], которые должны были посетить граждан на Украине и в Российской Федерации, была политизирована и заблокирована Россией", - заявила она в пятницу на пресс-конференции в посольстве Украины в Москве.

Денисова также заявила, что проинформирует о сложившийся ситуации послов стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), Европейский Союз и США "о нарушении международных конвенций, мандата омбудсмена, договоренностей президентов". "В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать Комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске к украинцам", - добавила она.

"От России мы ожидаем ответа на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных. Это можно сделать очень быстро, если будет на то политическая воля", - заключила она.

Ранее, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя требования своей украинской коллеги о допуске к отбывающему наказание в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Олегу Сенцову, указывала, что той неоднократно было заявлено о невозможности встречи в силу юридической неурегулированности статуса лиц, одновременно являющихся гражданами России и Украины.

"Она - гражданка Украины, он - гражданин России. Это невозможно", - объяснила российский омбудсмен.

Миссия омбудсменов

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека двух стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. 14 июня Людмила Денисова прилетела в Москву. Однако с самого начала ее поездки диалог с российской коллегой не сложился. Денисова несколько раз нарушала достигнутые с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных. Изначально планировалось, что они встретятся 16 июня в Омске и побывают у находящегося там в заключении Дмитрия Штыбликова. Затем планировалось, что Москвалькова 18 июня отправится в Херсон на встречу с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

Все эти планы оказались сорванными. Вместо того, чтобы ехать в Омск Денисова на собственной инициативе отправилась в ЯНАО на встречу с Сенцовым, но не была к нему допущена. Затем также без предварительного согласования она поехала во Владимир, где отбывает наказание Николай Карпюк, а позже попыталась аналогичным явочным порядком посетить в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко.

В результате Татьяне Москальковой пришлось посещать в Омске Дмитрий Штыбликова не своей украинской коллегой, а с консулом Украины. Оказалась также сорванной ее поездка в Херсон.

После этого омбудсмены двух стран несколько раз встречались в Москве и вроде бы даже согласовали примерный график посещений заключенных на основе паритетности и взаимности. Тем не менее приступить к его реализации сторонам никак не удается.

Украинский омбудсмен продолжает настаивать на первоочередном посещении ею Сенцова, который объявил голодовку. По мнению же Москальковой, сейчас ее очередь посещать одного из граждан РФ, отбывающего наказание на Украине, так как Денисовой уже была предоставлена возможность побывать в Омске, которой та не воспользовалась.

Однако попытка российского омбудсмена посетить в Киеве на этой неделе военнослужащего РФ Максима Одинцова также не удалась. Ей было отказано по причине отсутствия неких необходимых документов. После этого Москалькова вернулась в Россию и сама посетила в колонии в ЯНАО Олега Сенцова, подтвердив, что состояние его здоровья остается удовлетворительным.