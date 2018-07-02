Помпео отправится 5 июля в КНДР и встретится с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Пхеньян 5 июля, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими должностными лицами. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Госсекретарь Помпео 5 июля отправится в КНДР и встретится с северокорейским лидером и его командой", - отметила она.

Сандерс также проинформировала о "продолжающейся важной работе по денуклеаризации Корейского полуострова". По ее словам, контакты между США и КНДР продолжаются на разных уровнях. Вашингтон считает, что на этих переговорах наблюдается прогресс. "Эти переговоры продолжают развиваться. В детали я вдаваться не буду, но могу сказать, что продолжает наблюдаться прогресс", - заявила Сара Сандерс, комментируя проблематику денуклеаризации Корейского полуострова и диалог США с КНДР.

Информацию о визите Помпео подтвердили в Госдепартаменте. В распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт уточняется, что визит продлится с 5 по 7 июля.

Госсекретарь посетит Пхеньян с целью продолжить консультации по денуклеаризации полуострова, а также закрепить прогресс, достигнутый в Сингапуре президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнула Науэрт.

Ранее телеканал CNN сообщил, что официальные представители США и КНДР встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом и обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре. Группу американских чиновников возглавлял посол США на Филиппинах Сон Ким, который с 2011-го по 2014 год был послом в Южной Корее и являлся специальным представителем США по политике в отношении КНДР. Телеканал отмечал, что это первая встреча представителей двух государств после саммита в Сингапуре.

По итогам переговоров в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Трамп поручил вести эти переговоры Помпео.

Госсекретарь уже дважды побывал в КНДР, в апреле и мае, встречался с Ким Чен Ыном. Как заявил Помпео журналистам на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.

Помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье сообщил в эфире CBS, что США "разработали программу", которая позволит в течение одного года свернуть программы КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет.