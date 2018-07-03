WP: США расширили расследование обмена данными между Facebook и Cambridge Analytica

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширяют расследование дела о передаче данных пользователей Facebook компании Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

По данным ее источников, к министерству юстиции добавились три другие госструктуры - Федеральное бюро расследований (ФБР), Комиссия по контролю над операциями с ценными бумагами и Федеральная комиссия по торговле. По данным издания, они изучают последствия обмена личными данными 71 млн американцев. В частности, в рамках расследования рассматриваются публичные заявления руководства компании Facebook, касающиеся этого вопроса. Особое внимание уделяется выступлению ее главы Марка Цукерберга на слушаниях в Конгрессе США.

Facebook подтвердила, что получила список вопросов от госструктур и сотрудничает с ними.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.