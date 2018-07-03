Лопес Обрадор набрал более 24 млн голосов избирателей на выборах президента Мексики

МЕХИКО, 3 июля. /ТАСС/. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", заручился поддержкой более 24 млн избирателей на состоявшихся 1 июля выборах президента Мексики. Такие данные обнародовал в понедельник вечером Национальный избирательный институт (НИИ) после предварительной обработки протоколов с 93,5% участков для голосования.

Согласно подсчетам НИИ, в выборах приняли участие 63,44% избирателей - порядка 45,5 млн человек. Из них 52,96% поддержали Лопеса Обрадора, его ближайший преследователь Рикардо Анайя получил 22,49% голосов.

Вскоре после окончания голосования в воскресенье вечером все соперники Лопеса Обрадора, включая Анайю, Хосе Антонио Мида и Хайме Родригеса Кальдерона, признали свое поражение. Окончательные результаты воскресных выборов будут объявлены позднее на этой неделе.

Инаугурация избранного президента Мексики намечена на 1 декабря, он будет руководить страной до 2024 года.