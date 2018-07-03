СМИ: встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки, город Вантаа не рассматривается

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии, скорее всего, состоится в городской черте Хельсинки, город-спутник столицы Вантаа для этих целей не рассматривается. Об этом сообщила во вторник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

"Для встречи Путина и Трампа готовится Хельсинки, а не упоминавшаяся в предварительных оценках усадьба Кенигстедт рядом с аэропортом", - пишет издание.

Газета полагает, что финскую столицу теперь ждет организация беспрецедентных мер безопасности, которые окажут значительное влияние на движение транспорта, по крайней мере, в день саммита 16 июля. Издание добавляет, что, скорее всего, точное место встречи двух президентов выяснится в последний момент. Первым информацию об этом получит финский МИД, который сейчас ведет переговоры с представителями президентов, после этого министерство передаст информацию полиции и спецслужбам. Скорее всего, сообщает газета, ссылаясь на источник, финские власти, как принимающая сторона, выступят со своими предложениями по поводу места для саммита.

Helsingin Sanomat пишет также, что "больших рисков безопасности для обеих сторон [РФ и США] в Финляндии нет, поэтому возможностей [для поведения встречи] много". Издание отмечает, что как у американской, так и у российской стороны есть достаточно данных о ситуации с безопасностью в Финляндии, в связи с чем "слишком много советов от властей никому из них не требуется".

Ранее во вторник газета Iltalehti сообщила, что встреча президентов России и США может пройти в одном из четырех мест - в усадьбе Кенигстедт в Вантаа, в резиденции президента Финляндии Мянтюниеми в Хельсинки, в отеле Hilton Helsinki Kalastajatorppa в столичном районе Мунккиниеми и в Президентском дворце в центре Хельсинки. По сведениям Helsingin Sanomat, Кенигстедт был для полиции наиболее предпочтительным из-за своей безопасности и удаленности от центра Хельсинки, однако МИД Финляндии и мэрия Хельсинки хотели бы, чтобы встреча прошла в столице, а не в пригороде, чтобы повысить международную репутацию и привлечь большее внимание к главному городу страны.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.