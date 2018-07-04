Миграционный кризис в ФРГ: коалиция сохранена, но все недовольны

Властям Германии удалось предотвратить вероятный распад правящей коалиции: Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и баварский Христианско-социальный союз (ХСС) пришли к компромиссному решению по вопросу о противодействии нелегальной миграции. Они договорились о создании специальных транзитных центров, где мигрантов будут проверять и при необходимости высылать туда, откуда те прибыли. Это меньше того, на чем настаивал лидер ХСС и глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, но больше того, на что изначально соглашалась канцлер Меркель.

Впрочем, особых оснований для радости у правительства пока нет: в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая также входит в правящую коалицию, уже указали на целый ряд недостатков договоренностей, достигнутых между ХДС и ХСС. С критикой компромисса выступили и представители ведущих оппозиционных партий.

Не исключено, что без одобрения отнесутся к договоренностям ХДС и ХСС и партнеры Германии по Европейскому союзу. В Вене, например, уже заявили, что в том случае, если Германия примет национальные меры по противодействию миграции, Австрии также придется предпринять односторонние шаги по защите границ от миграционных потоков.

До развода не дошло

Отношения между ХДС и ХСС резко обострились в середине июня, когда баварская партия поставила Меркель ультиматум, дав ей две недели на согласование общеевропейских мер по противодействию нелегальной миграции. Глава МВД пригрозил канцлеру, что в отсутствие таких мер он отдаст единоличный приказ о закрытии национальных границ и массовой высылке мигрантов из страны.

Саммит ЕС, состоявшийся в конце июня, после многочасовой дискуссии сумел договориться об общих принципах решения миграционной проблемы, которые, впрочем, оказались довольно расплывчатыми и лишенными конкретики. Поэтому 1 июля, когда срок ультиматума истек, Зеехофер выразил неудовлетворенность теми европейскими решениями, о которых отчиталась Меркель по возвращении с саммита. Правда, на сей раз он уже не говорил о принятии односторонних мер, а заявил о готовности подать в отставку с постов лидера ХСС и главы МВД.

Раскол в правящей коалиции, особенно в преддверии осенних земельных выборов в ФРГ, никого не устраивал, так что представителям ХДС и ХСС пришлось-таки усесться за стол переговоров. Поздно вечером в понедельник им удалось прийти к согласию.

По словам Меркель, в Германии будут созданы "транзитные центры, из которых по согласованию с другими странами будут высылать мигрантов туда, где они уже были зарегистрированы, или туда, откуда они прибыли". Канцлер назвала договоренность "хорошим компромиссом, достигнутым после сложных дней". Благодаря этому соглашению партиям, по ее словам, удалось "сохранить дух партнерства в ЕС и одновременно с этим сделать решающий шаг для борьбы" с миграцией внутри Евросоюза".

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер добавила, что депортации мигрантов, которым отказано в убежище, будут осуществляться не в ущерб третьим странам, а лишь на основе договоренностей.

Со своей стороны, Зеехофер отметил, что после долгих переговоров удалось прийти "к единому мнению относительно того, как мы в будущем можем противостоять нелегальной миграции". По словам политика, достигнутые договоренности позволяют ему "продолжать руководить министерством внутренних дел".

Оппозиция критикует

Если Меркель и Зеехофер после достигнутого компромисса излучали показной оптимизм, то их политические соратники и оппоненты, напротив, не удержались от критики. Глава парламентской фракции левых Дитмар Барч заявил, что СДПГ, которая также входит в правительство, не следует соглашаться на условия, обговоренные ХДС и ХСС. "Это не решение. Мне бы хотелось, чтобы СДПГ на это не соглашалась, — сказал он в эфире немецкого телевидения. — Если партия сейчас в очередной раз преклонит колени и скажет, что согласна на все, о чем консерваторы кое-как договорились, то это станет плохим знаком".

По словам главы либеральной Свободной демократической партии Кристиана Линднера, договоренности не способны решить проблему нелегальной миграции на границах. "Все это никак не является большими переменами, как это преподносят в ХСС", — сказал политик, отметив, что "до сих пор не решено слишком много вопросов", в частности, о том, сколько таких центров нужно построить, чтобы они работали эффективно, и откуда взять нужное число рабочих кадров. Соглашение он назвал "лишь одним из кирпичиков", которые необходимы для выстраивания надежной системы борьбы с неконтролируемой миграцией.

За новый компромисс пытаются выдать решение, которое лежало на поверхности еще три года назад, заявил сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек, напомнивший, что аналогичное предложение высказывалось в разгар миграционного кризиса в 2015 году. А второй сопредседатель партии Анналена Бербок назвала такие транзитные центры "лагерями для интернированных".

"Пустым компромиссом" назвала договоренности ХДС и ХСС руководитель парламентской фракции "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель. "АдГ", кстати, является одним из самых ярых сторонников ужесточения миграционной политики, благодаря чему пользуется растущей поддержкой избирателей в Баварии и других землях ФРГ, на которые легла основная тяжесть миграционных потоков.

ЕС пока изучает

Решение о создании специальных транзитных центров для мигрантов, принятое властями Германии всего три дня спустя после саммита ЕС, вызвало у европейских партнеров ФРГ настороженное отношение. Как заявил во вторник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, "на первый взгляд, соглашение выглядит соответствующим законодательству ЕС". Впрочем, он тут же оговорился, что пока не знает, что эти договоренности означают на практике. "Я пока не знаю, что значит это для людей и других стран. Я попросил юридическую службу Еврокомиссии изучить его", — добавил Юнкер.

Более определенно высказались власти Австрии, которые полагают, что "договоренность ХДС и ХСС указывает, что Германия хочет принять национальные меры по борьбе с миграционными потоками". В Вене ожидают, что теперь правительство ФРГ должно прояснить свою официальную позицию по вопросу создания транзитных центров.

"Если это решение станет позицией правительства Германии, тогда мы будем вынуждены принимать свои меры, чтобы избежать ущерба для Австрии и нашего населения. Федеральное правительство готово предпринять меры для защита нашей южной границы", — говорится в опубликованном во вторник заявлении правительства Австрии.

Если Австрия, являющаяся, кстати, действующим председателем ЕС, и впрямь примет меры по закрытию границ для мигрантов, это станет лишним подтверждением того, что пресловутый общеевропейский подход к проблеме миграции, о достижении которого было объявлено по итогам июньского саммита ЕС, на самом деле не более чем декларация. И вместо общих подходов стоит ожидать новых конфликтов между странами Евросоюза и новых односторонних действий, особенно от тех, кто категорически не стремится разделить бремя по приему прибывающих в Европу мигрантов.

Андрей Низамутдинов