Роухани заявил, что Иран намерен соблюдать соглашение по ядерной программе

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Иран считает соглашение по ядерной программе важным и намерен соблюдать свои обязательства, а выход США из сделки не несет ничего хорошего. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани в Вене.

"Насколько это возможно, Иран останется при сделке, мы не будем выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Но нам нужно выполнение условий, чтобы мы смогли извлечь выгоду из СВПД", - сказал Роухани на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

"Ядерное соглашение - это важная договоренность для Ирана, ЕС и мира. То, что сделали США, было совершено против международного права, против решений ООН и многосторонних обязательств. Не сомневаюсь, что американцы навредят сами себе. Решение США никому не несет пользы, и это был странный шаг против собственных интересов", - подчеркнул он.

По словам иранского президента, "если другие страны - участницы соглашения теперь смогут обеспечить выполнение интересов Ирана, тогда Иран может продолжить выполнение СВПД без США". "Все страны продемонстрировали сильное политическое желание в этом направлении, и мы надеемся, что они также будут решительно действовать в сфере торговли и экономики", - сказал Роухани.

Президент Ирана Хасан Роухани совершает 4 июля официальный визит в столицу Австрии и проводит переговоры с руководством этой страны, которая председательствует в Совете ЕС с июля по декабрь 2018 года. Темой визита стало обсуждение реализации СВПД по иранской атомной программе, двусторонние отношения и торговые связи Вены и Тегерана.