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Майкл Коэн убрал подпись "адвокат Трампа" со своей страницы в Twitter

Международная панорама
5 июля, 3:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее юрист в интервью телекомпании ABC заявил, что для него интересы собственной семьи стоят выше, чем защита президента

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ТАСС, 5 июля. Юрист Майкл Коэн, на протяжении многих лет представлявший интересы Дональда Трампа, убрал из своей биографии на странице в Twitter упоминание о должности личного адвоката президента США.

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Коэн 2 июля заявил в интервью телекомпании ABC, что для него интересы семьи стоят выше, чем защита президента. На вопрос ведущего передачи на вопрос о том, что он будет делать в случае, если сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущие расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, вынудят его сделать выбор между его семьей и защитой президента, он заявил, что всегда будет верен, "прежде всего жене, дочери и сыну". Он уточнил, что для него "на первом месте семья и страна", но уклонился от ответов на вопросы по поводу того, готов ли он пойти на сотрудничество со следствием.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов США изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. В отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В число конфискованных материалов входит в том числе переписка Коэна с президентом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в обмен на молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала с Трампом в интимную связь.

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