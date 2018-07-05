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AP: Вексельберг содействовал лоббистской кампании в пользу РФ в США

Международная панорама
5 июля, 21:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, июля. /ТАСС

Деловой партнер российского предпринимателя Эндрю Интратер подписал контракт с лоббистской фирмой Carmen Group, в том числе для организации встреч делегации членов Конгресса с иностранными чиновниками

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Президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг

Президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг

© Михаил Метцель/ТАСC

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг якобы оказывал поддержку в проведении лоббистской кампании на сумму около  $1,6 млн в интересах России в США. Такое утверждение приводится в материале агентства Associated Press (AP).

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В материале агентства утверждается, что "работая в тесном сотрудничестве со своим кузеном, возглавляющим нью-йоркскую фирму по управлению инвестициями Columbus Nova, Вексельберг поддержал лоббистскую кампанию на $1,6 млн с целью содействия интересам России в Вашингтоне". По версии агентства, Вексельберг и глава Columbus Nova Эндрю Интратер якобы "взаимодействовали в том, что касается ряда иных капиталовложений, затрагивавших обширные фонды Вексельберга".

Как отмечается в публикации, "Columbus Nova настаивала, что лишь управляла обширными активами Вексельберга". При этом, как утверждает агентство, документы, с которыми ознакомились его журналисты, свидетельствуют, будто бы Вексельберг и Интратер поддерживали в сфере бизнеса более тесные отношения, чем сообщалось ранее.

По версии агентства, в апреле 2001 года Интратер "подписал контракт с вашингтонской лоббистской фирмой Carmen Group, представляя интересы компании Вексельберга". Согласно документам, представленным Carmen Group в Конгресс США, ее задача состояла в том, чтобы "содействовать торговле и культурным обменам между США и Россией". По утверждению AP, в контракте также отмечалось, что Carmen Group была нанята для "организации встреч делегации членов Конгресса США и других делегаций представителей властей США высокого уровня с иностранными чиновниками высокого ранга и крупными предпринимателями".

Представитель Columbus Nova сообщил агентству, что никакие делегации из США в итоге не поехали в Россию. Carmen Group получила $1,58 млн, утверждает агентство.

Последствия санкций

В Columbus Nova агентству также якобы сообщили, что компания приостановила на неопределенный срок деловые связи с Вексельбергом в связи с введением в отношении него санкций США. Как говорится в материале, компании ранее было предписано разорвать указанные связи до 4 июня, однако "переговоры Columbus Nova с властями продолжаются". Представитель Columbus Nova уточнил, что фирма "добивается от министерства финансов разрешения вернуть любые активы", связанные с группой "Ренова".

Власти США в апреле объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался и Вексельберг.

Ранее в американских СМИ появлялись публикации о якобы имевших место встрече адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна с Вексельбергом и Интратером. По утверждению газеты The New York Times, Columbus Nova наняла Коэна, выплатив ему $1 млн за консультационные услуги. Это привлекло внимание следователей в США, которые изучают сделки адвоката хозяина Белого дома в рамках расследования, касающегося утверждений о связях между помощниками Трампа и Москвой.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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