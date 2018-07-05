Немецкие социал-демократы предложат консерваторам свой пакет мер по борьбе с нелегалами

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) представит свой пакет мер по противодействию нелегальной миграции на немецко-австрийской границе. Об этом заявила в четверг в Берлине председатель СДПГ Андреа Налес.

Таким образом социал-демократы дали понять, что не согласны полностью с тем документом, который ранее согласовали между собой консерваторы из Христианско-социального и Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС). "У нас есть новое предложение, посмотрим, смогут ли все с ним согласиться", - сказала Налес. В чем конкретно оно заключается, политик не сообщила.

Ранее ХДС и ХСС договорились организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Там в ускоренном порядке будут проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.

Данные договоренности, казалось бы, уладили назревавший правительственный кризис. Однако в правительство помимо консерваторов в ходит еще и СДПГ, и без ее согласия реализовать меры не удастся. В частности, социал-демократы сразу сказали, что не согласятся на поправки, если транзитные центры будут закрытыми, то есть, если нелегалы будут содержаться там под стражей.