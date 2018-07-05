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DPA: правящая коалиция ФРГ достигла договоренности о мерах по борьбе с нелегалами

Международная панорама
5 июля, 22:16 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, июля. /ТАСС

Ранее лидер СДПГ Андреа Налес заявила, что партия представит на заседании коалиционного комитета свой пакет мер по борьбе с нелегальными мигрантами

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Правящая в ФРГ коалиция (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии - СДПГ) достигла принципиальной договоренности по всеобъемлющему пакету мер по противодействию нелегальной миграции и ужесточению миграционной политики в целом. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на участников заседания коалиционного комитета, в который входят представители трех партий.

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Лидер СДПГ Андреа Налес ранее сообщила журналистам, что социал-демократы представят на заседании свой пакет мер по борьбе с нелегалами. Тем самым СДПГ дала понять, что не во всем согласна с тем документом, который ранее согласовали между собой консерваторы из ХДС/ХСС. В чем конкретно заключаются предложения, политик не сообщила.

Ранее ХДС и ХСС договорились организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Там в ускоренном порядке будут проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.

Данные договоренности, казалось бы, уладили назревавший правительственный кризис. Однако в правительство помимо консерваторов в ходит еще и СДПГ, и без ее согласия реализовать меры не удастся. В частности, социал-демократы сразу сказали, что не согласятся на поправки, если транзитные центры будут закрытыми, то есть, если нелегалы будут содержаться там под стражей.

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