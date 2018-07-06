Посол США: Трамп намерен во время пребывания в Шотландии готовиться к саммиту в Хельсинки

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается в ходе предстоящего пребывания в Шотландии посвятить значительное время подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.

Он уточнил, что американский лидер в рамках визита в Великобританию планирует ехать в Шотландию вместе со своей супругой Меланьей Трамп. "После визита в Виндзор (Виндзорский замок, загородная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II - прим. ТАСС) президент и первая леди поедут в Шотландию, чтобы провести какое-то время за подготовкой к Хельсинки <...>", - сказал Джонсон.

"Он [Трамп] потратит много времени на подготовку к Хельсинки. Речь идет о чрезвычайно важной встрече", - подчеркнул далее американский дипломат, комментируя планы главы Белого дома, предусматривающие посещение Шотландии. В Великобританию Трамп прибудет 12 июля. Российско-американская встреча на высшем уровне в финской столице состоится 16 июля.

При этом Вуд категорически отказался уточнить, намерен ли американский лидер во время пребывания в Шотландии играть в гольф. Посол дал понять, что это, по его мнению, совершенно не существенно.

Завершая первый официальный визит в Соединенное Королевство, Трамп, как ожидается, посетит принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry в Шотландии и уже после этого покинет Великобританию либо сразу, либо после посещения шотландского города Абердин. Известно, что в области Абердиншир расположен еще один гольф-клуб Трампа под названием Trump International Golf Links. Официальный Лондон, как отметила ранее главный секретарь министерства финансов Соединенного Королевства Лиз Трасс, решил взять на себя все расходы по посещению Трампом Шотландии.