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В ОБСЕ осудили наложение штрафа на "Радио Свобода" за невыполнение закона о СМИ-иноагентах

Международная панорама
6 июля, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти "воздержаться от дискриминации" в отношении средств массовой информации

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ТАСС, 6 июля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил решение московского суда оштрафовать "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) на 100 тыс. рублей за непредоставление сведений организации, выполняющей функции иностранного агента. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

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"Решение суда ясно показывает, что закон об "иностранных агентах" неоправданно препятствует работе СМИ и сужает пространство для свободы СМИ в Российской Федерации, - приводятся в пресс-релизе слова Дезира. - Я повторяю свой призыв к властям воздержаться от дискриминации в отношении СМИ".

"Радио Свобода" стало первым в Росси иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, оштрафованным за невыполнение требований законодательства. Как сообщили ранее в Минюсте, "в нарушение законодательства Российской Федерации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) в установленный срок не представило в Минюст России отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.7.5-2 КоАП РФ ("Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента")".

В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, который рассмотрен 5 июля мировым судьей судебного участка № 423 Тверского района Москвы. Судья назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как и другие НКО-иноагенты, иностранные СМИ, включенные в перечень, обязаны раз в полгода (не позднее 15 января и 15 июля) предоставлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, а ежеквартально (не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября) - отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, и о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников. Также СМИ-иноагенты обязаны проводить аудит своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляя в Минюст аудиторское заключение не позднее 15 апреля за предыдущий год.

5 декабря 2017 года Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".

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