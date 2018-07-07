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Британская полиция не выявила новых пострадавших после инцидента в Эймсбери

Международная панорама
7 июля, 12:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, июля. /ТАСС

Правоохранители отметили, что отравившаяся ранее пара подвергалась воздействию нервно-паралитического вещества после контакта с зараженным предметом

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© EPA-EFE/RICK FINDLER

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Британская полиция не выявила новых пострадавших с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом после инцидента в городе Эймсбери. Об этом в субботу в Twitter сообщила полиция графства Уилтшир.

"На данном этапе больше ни у кого не было выявлено тех же симптомов, связанных с этим инцидентом. После проведения дополнительных анализов взятых у пациентов проб мы теперь знаем, что они подвергались воздействию нервно-паралитического вещества после контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены 30 июня без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд- Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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