Британская полиция не выявила новых пострадавших после инцидента в Эймсбери

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Британская полиция не выявила новых пострадавших с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом после инцидента в городе Эймсбери. Об этом в субботу в Twitter сообщила полиция графства Уилтшир.

"На данном этапе больше ни у кого не было выявлено тех же симптомов, связанных с этим инцидентом. После проведения дополнительных анализов взятых у пациентов проб мы теперь знаем, что они подвергались воздействию нервно-паралитического вещества после контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.

At this time, it remains that no-one else has presented with the same symptoms linked to this incident. Following further tests of samples from the patients, we now know that they were exposed to the nerve agent after handling a contaminated item #Amesbury — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) July 7, 2018

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены 30 июня без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд- Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.