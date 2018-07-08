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Globo: бразильский судья отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Силвы

Международная панорама
8 июля, 20:52 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 8, июля. /ТАСС

Федеральная полиция должна приостановить любые действия, направленные на освобождение бывшего главы государства

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Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Andre Penner

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /ТАСС/. Судья Федерального регионального суда четвертого округа (TRF-4) Бразилии Жоау Жебран Нету отметил решение своего коллеги Рожериу Фаврету об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.

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Согласно решению судьи, Федеральная полиция должна "приостановить любые действия", направленные на освобождение бывшего главы государства. По мнению Жебрана Нету, именно он обладает полномочиями в том, что касается дела Лулы да Силвы, так как ведет в апелляционном суде антикоррупционные процессы. Как ожидается, повторное рассмотрение вопроса об освобождении экс-президента состоится в августе после того, как все судьи вернутся с ежегодных июльских каникул.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, которого заключили в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом президентской гонки в преддверии голосования, которое состоится в октябре этого года.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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