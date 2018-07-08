Globo: суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Бразилии распорядился освободить из-под стражи бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, осужденного по делу о коррупции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.

По его данным, соответствующее решение принял судья Рожериу Фаврету в ответ на апелляцию, составленную соратниками бывшего главы государства по левой Партии трудящихся (ПТ). При вынесении вердикта он согласился с аргументами о том, что Лула да Силва может быть направлен в тюрьму для исполнения наказания только после рассмотрения этого дела во всех инстанциях, включая высшую - Федеральный верховный суд.

В свою очередь судья первой инстанции Сержиу Моро, который изначально рассматривал дело экс-президента, отметил, что судья Фаврету не обладает компетенцией для того, чтобы единолично пересмотреть постановление о заключении Лулы да Силвы под стражу. "При всем уважении речь идет о представителе власти, чья компетенция не может превалировать над решениями, принятыми восьмым отделом Федерального регионального суда четвертого округа и тем более пленумом Федерального верховного суда", - отметил Моро. Он также обратился в вышестоящие инстанции с тем, чтобы отменить решение об освобождении политика.

7 апреля Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Защита Лулы да Силвы подала несколько десятков апелляций на вердикт.

Процесс, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем недвижимости. По версии обвинения, эта квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственным нефтегазовым гигантом Petrobras.

Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым по еще шести судебным процессам. Сам Лула да Силва своей вины не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил. Партия трудящихся объявила о решении вновь выдвинуть его кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом избирательной гонки.