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МИД Кубы назвал суд над Лулой да Силвой политическим преследованием

Международная панорама
26 января, 3:27 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 26, января. /ТАСС

В дипведомстве заявили, что бывший президент Бразилии "является объектом яростного политического преследования", имеющего целью помешать ему выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства

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ГАВАНА, 26 января. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, обвиняемым в коррупции и отмывании денег, является политическим преследованием. С таким заявлением выступил в четверг МИД Кубы.

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"Министерство иностранных дел вновь выражает поддержку товарищу Луле, который является объектом яростного политического преследования, имеющего целью помешать ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - отмечается в кратком заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

В среду Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил во второй инстанции обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный политику срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности.

Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, Лула да Силва остается фаворитом президентских выборов, которые состоятся в Бразилии в октябре этого года. Согласно обнародованным в конце прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать его в первом туре голосования.

72-летний Лула да Силва, занимавший пост президента два срока подряд, с января 2003 года по январь 2011 года, проходит обвиняемым по семи уголовным делам, связанным с коррупцией. 12 июля 2017 года суд вынес вердикт по одному из них, приговорив экс-президента к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Это первый в истории Бразилии случай, когда бывший глава государства получил реальный срок за коррупцию.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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