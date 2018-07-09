Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минобороны Израиля заявил, что "узнал из газет" об авиаударе в Сирии

Международная панорама
9 июля, 16:02 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 9, июля. /ТАСС

Ранее агентство SANA сообщило, что ПВО Сирии отразили атаку на авиабазу в Хомсе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в понедельник, что "узнал из газет" о ракетном ударе, который, как сообщило сирийское государственное агентство SANA, нанесли ВВС Израиля в воскресенье по аэродрому "Т-4", расположенному в 70 км от Пальмиры на востоке провинции Хомс.

Смотрите также

Почему сирийская база Т-4 стала ареной противостояния Израиля и Ирана

"Я не имею представления, прочел об этом (ракетной атаке - прим. ТАСС) только сегодня в газетах", - сказал Либерман, чьи высказывания цитирует государственная телерадиовещательная корпорация Израиля Kan. Израильские военные ранее отказались комментировать сообщения зарубежных СМИ о нанесении еврейским государством удара в провинции Хомс в Сирии. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил в воскресенье по телефону на соответствующий запрос корреспондента ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как сообщило агентство SANA, атака на авиабазу в Хомсе в воскресенье была отражена силами ПВО Сирии. При этом, по его данным, сирийским зенитчикам удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство. Представитель командования ВС Сирии заявил в понедельник агентстсву, что "израильская агрессия была предпринята после успешной антитеррористической операции сирийской армии в южной провинции Дераа, которая привела к капитуляции бандформирований".

Это уже третий приписываемый Израилю удар по авиабазе в провинции Хомс в 2018 году. Сирийские зенитчики отразили 9 апреля удар израильских ВВС по военному аэродрому под Пальмирой. Тогда Минобороны РФ сообщило, что два самолета F-15 ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, выпустили по аэродрому восемь ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими ПВО. В феврале Израиль сам признал, что осуществил атаку на аэродром "Т-4", где находится иранский пункт по управлению беспилотными летательными аппаратами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
7
Власти Кубани взяли под контроль ситуацию на пляжах региона после жалоб туристов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!