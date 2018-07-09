Глава Минобороны Израиля заявил, что "узнал из газет" об авиаударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в понедельник, что "узнал из газет" о ракетном ударе, который, как сообщило сирийское государственное агентство SANA, нанесли ВВС Израиля в воскресенье по аэродрому "Т-4", расположенному в 70 км от Пальмиры на востоке провинции Хомс.

"Я не имею представления, прочел об этом (ракетной атаке - прим. ТАСС) только сегодня в газетах", - сказал Либерман, чьи высказывания цитирует государственная телерадиовещательная корпорация Израиля Kan. Израильские военные ранее отказались комментировать сообщения зарубежных СМИ о нанесении еврейским государством удара в провинции Хомс в Сирии. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил в воскресенье по телефону на соответствующий запрос корреспондента ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как сообщило агентство SANA, атака на авиабазу в Хомсе в воскресенье была отражена силами ПВО Сирии. При этом, по его данным, сирийским зенитчикам удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство. Представитель командования ВС Сирии заявил в понедельник агентстсву, что "израильская агрессия была предпринята после успешной антитеррористической операции сирийской армии в южной провинции Дераа, которая привела к капитуляции бандформирований".

Это уже третий приписываемый Израилю удар по авиабазе в провинции Хомс в 2018 году. Сирийские зенитчики отразили 9 апреля удар израильских ВВС по военному аэродрому под Пальмирой. Тогда Минобороны РФ сообщило, что два самолета F-15 ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, выпустили по аэродрому восемь ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими ПВО. В феврале Израиль сам признал, что осуществил атаку на аэродром "Т-4", где находится иранский пункт по управлению беспилотными летательными аппаратами.