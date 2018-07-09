ЕС напомнил Украине о необходимости соблюдать права национальных меньшинств

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Участники состоявшегося в понедельник юбилейного, двадцатого, саммита Украина - ЕС напомнили Киеву о необходимости соблюдать права национальных меньшинств, нарушенные в связи с принятием в стране в прошлом году закона "Об образовании".

"Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН, Совета Европы и в связанных протоколах, обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорится в тексте итогового документа, опубликованного по итогам встречи.

По мнению ее участников, крайне важно также полностью воплотить рекомендации, содержащиеся в выводах Венецианской комиссии, сделанных на основе анализа украинского закона. Для этого, как отмечается в документе, необходим "предметный диалог с представителями лиц, относящихся к национальным меньшинствам", а также принятие законодательства, которое "продлевает переходный период до 2023 года и регламентирует нераспространение (норм о языке образования) на частные школы".

В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно седьмой статьи, уже с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1 класса должен перейти полностью на государственный язык.

Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. Новую редакцию украинского закона "Об образовании" также подвергли критике Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Наиболее жесткую позицию заняла Венгрия, так как в Закарпатской области Украины до недавнего времени проживало около 150 тысяч этнических венгров.