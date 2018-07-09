Глава МВД Британии: связь инцидентов в Солсбери и Эймсбери сложно найти без новых улик

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил в понедельник, что для того, чтобы подтвердить, что при отравлении в Солсбери в марте и в Эймсбери в июне были использовано отравляющее вещество из одной и той же партии, необходимы дополнительные вещественные доказательства, например, контейнер, в котором оно хранилось. Об этом он сказал, выступая в Палате общин британского парламента по завершении чрезвычайного правительственного заседания по этой теме, которое прошло под его председательством.

"Нервно-паралитическое вещество в этом инциденте - то же самое, что и было [использовано] 4 марта, однако ученые не смогли установить, происходит ли оно из той же партии, на данном этапе это не известно, - сказал он. - Отчасти это происходит оттого, что образец [вещества], который на данный момент есть у ученых лаборатории Портон-Даун применительно к последнему инциденту, получен из крови двух пациентов, которые были заражены. У этого образца недостаточная интенсивность для того, чтобы определить его принадлежность к определенной партии. Если у следствия позднее появятся дополнительные вещественные доказательства, то это, возможно, получится".

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

Ранее сосед пострадавших в Эймсбери предположил в телеинтервью, что и Роули, и проживавшая с ним Стерджес, будучи наркозависимыми людьми, чье здоровье было подорвано, скорее всего, увидели нечто похожее на наркотики и взяли в руки то, что в итоге оказалось нервно-паралитическим веществом. В воскресенье вечером Стерджес скончалась, а Роули продолжает находиться в критическом состоянии в больнице городского округа Солсбери.