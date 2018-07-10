Новый глава британского МИД считает важной роль Джонсона в реакции на инцидент в Солсбери

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Новый глава британского МИД Джереми Хант считает важной роль своего предшественника Бориса Джонсона в подготовке ответной реакции международного сообщества на инцидент с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

"Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить моего предшественника Бориса Джонсона, который был одной из больших движущих сил британской политики и как министр иностранных дел организовал чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел", - сказал новый руководитель британского МИД, слова которого приводит в понедельник телеканал Sky News.

Хант также указал, что его задача на посту министра иностранных дел состоит в поддержке премьер-министра Терезы Мэй в особо важный период для страны, чтобы Великобритания могла достичь соглашения с ЕС по условиям Brexit на основе плана, изложенного в минувшую пятницу на заседании кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс. "Частью этого будет сильная, уверенная в себе, глобально ориентированная Великобритания", - подчеркнул он, напомнив, что на этой неделе проходят и предстоят важные события, такие, как визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, саммит НАТО в Брюсселе и уже состоявшийся саммит по вопросам развития региона Западных Балкан в Лондоне.

Говоря о том, насколько изменится Соединенное Королевство после Brexit, Хант отметил: "Великобритания станет надежным союзником, страной, которая будет отстаивать значимые для народа этой страны ценности, и ее голос будет мощно и уверенно звучать во всем мире". Позиция Ханта в отношении плана, принятого в Чекерсе, в корне противоречит подходу Джонсона, который этот документ отверг и из-за которого решил покинуть пост главы МИД.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно- паралитического вещества семейства "Новичок". Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

Инцидент в Солсбери привел к тому, что британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.