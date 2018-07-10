Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину

Международная панорама
10 июля, 2:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Во время телефонного разговора двух лидеров в марте президент США высказался за улучшение отношений между странами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным в марте критически отозвался об умственных способностях тех сотрудников американской администрации, которые рекомендовали ему не звонить лидеру РФ. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты The New York Times.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

По словам источников издания, во время беседы лидеров речь зашла о сотрудниках администрации США, которые советовали Трампу не говорить по телефону с Путиным. Как утверждает газета, президент США в данном разговоре отозвался об указанных лицах следующим образом: "Это глупые люди, их не следует слушать". Американский лидер также высказался за улучшение отношений между странами.

Ранее Трамп сообщил, что поздравил Путина с победой на прошедших 18 марта президентских выборах. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
NYT: Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!