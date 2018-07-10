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США обсуждают с ЕС новый план по ядерной программе Ирана

Международная панорама
10 июля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что СВПД был "способом для Ирана получить ядерное оружие"

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ТАСС, 10 июля. США ведут переговоры с европейскими странами для выработки нового плана по ядерной программе Ирана вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник в ОАЭ.

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"Мы в Вашингтоне прекрасно понимаем, что СВПД был способом для Ирана получить ядерное оружие, чего мы никогда не допустим. Мы работаем с европейскими партнерами для создания нового плана по прекращению ядерной программы Ирана", - сказал он.

"Иранский режим должен четко осознать, что экономическая ситуация не улучшится, пока Тегеран не откажется от своей политики. Мы сделаем так, чтобы гарантировать соблюдение другими странами введенных в отношении Ирана санкций", - сказал он.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. На министерской встрече в Вене 6 июля РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция подтвердили свою приверженность сделке.

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